"Разом ми змогли вистояти": Зеленський привітав українців З Днем Соборності

Відповідне відеозвернення він опублікував у telegram.

"Мільйони з нас – разом. І разом змогли вистояти, зберегли Україну разом, дали відсіч окупанту, стримали цю велику навалу разом. У цьому слові – "разом" – прихована сила українців. Це про нас, про те, на що здатні ми, коли обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну – обираємо її інтереси. Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами", - заявив президент.

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Він нагадав, що саме на Софіївській площі був проголошений Акт злуки - право- та лівобережна України об’єднались у єдину державу.

"Я вірю, на цю площу будуть приходити діти наші, онуки, покоління. І в День Соборності, і в усі інші свята. Під синьо-жовтим прапором. У нашій державі. І ми зробимо все, аби так було. Аби було не соромно перед ними, аби вони знали, що ми не повторили помилок минулого. І Україна є. Україна єдина. Мирна. Соборна", - додав Зеленський.

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