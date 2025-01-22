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Головна Війна з Росією Втрачаючи живу силу сотнями, ворог не має територіальних успіхів: заступник комбата БПАК "Ахіллес" про ситуацію на Куп'янщині
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Втрачаючи живу силу сотнями, ворог не має територіальних успіхів: заступник комбата БПАК "Ахіллес" про ситуацію на Куп'янщині

Оксана Ліховід
22 січня, 2025 середа
11:20
Війна з Росією Карта бойових дій за 15-22 січня

Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич зазначив, що Сили оборони стоять на лівому березі річки Оскіл і звідти йти не збираються

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Бригада працює на двох напрямках: на півночі Харківщини, це Глибокі Липці, та на Куп'янщині. В районі Глибоких Липців оборона надійна, ворог успіхів не має, але періодично противник намагається штурмувати. На Куп'янському напрямку дуже велика територія бойових дій. Ворог намагається захопити лівий берег річки Оскіл, пробуючи перепливати річку на плотах", - пояснив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, у ворога була мета захопити лівий берег річки Оскіл й рухатись далі ще до 1 листопада, потім до 1 січня. Наразі Сили оборони стоять на лівому березі річки Оскіл й звідти йти не збираються.

"В районі Кругляківки й Колесниківки ворогу не вдалося розширити плацдарм. Вони намагаються лізти зі сторони Борової. Ворог прагне захопити Колесниківку, щоб розширятися. Але там працює декілька дуже потужних бригад", - зауважив Маляревич.

Заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр також додав, що окупанти втрачають дуже багато живої сили.

"Але ми не можемо зрозуміти, чому їх це не зупиняє. Вони засипають трупами кожну посадку. Але навіть втрачаючи живу силу сотнями, вони на цьому напрямку територіальних успіхів не мають", - наголосив Маляревич.

  • Від початку доби 21 січня на російсько-українському фронті сталося 121 бойове зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку.


     
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
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