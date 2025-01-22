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Армія РФ за добу в Україні втратила 1950 окупантів, 11 танків і 60 артсистем
Російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1950 військовослужбовців. Сили оборони знищили низку ворожої техніки, зокрема 11 танків РФ
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 823 980 (+1950) осіб,
- танків ‒ 9844 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 485 (+8) од,
- артилерійських систем – 22 194 (+60) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 039 (+141) од,
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 837 (+155) од,
- спеціальна техніка ‒ 3711 (+1) од.
Дані уточнюються.
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