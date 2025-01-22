Сили ППО знищили 65 російських дронів, 30 локаційно втрачені
Російська армія в ніч на середу, 22 січня, запустила по території України ударні дрони. Оборонцям неба вдалося знищити 65 ворожих безпілотників
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
З 19:00 21 січня ворог атакував Україну 99 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: мис Чауда, що в тимчасово окупованому Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.
Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 65 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
Ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, додали в Повітряних силах.
Військові зазначили, що внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.
- Ввечері 21 січня Росія запустила ударні дрони на територію України. У Сумах "шахед" влучив по приватному сектору, в Миколаєві атаковані багатоквартирні будинки та об'єкт інфраструктури.
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