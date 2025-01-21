РФ атакує Україну БПЛА: у Києві уламки впали в водойму
Ввечері 21 січня Росія запустила ударні дрони на територію України. У Києві спрацювала протиповітряна оборона
Про рух дронів повідомляють Повітряні сили.
О 18:18 перші БПЛА були на Сумщині. О 18:44 загроза поширилась на Чернігівщину.
О 19:04 ПС написали: "Нові групи ворожих ударних БПЛА на північному сході Сумщини, курс - південно-західний".
За пів години загрозу оголосили для Київщини та Харківщини.
Станом на 19:44 "шахеди" були:
- На північному сході і заході Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;
- На сході Харківщини, курс - західний/північно-західний.
О 19:56 загрозу БПЛА оголосили для столиці. За 4 хв - для Полтавщини. Ще за три - для Дніпропетровщини.
Станом на 20:27 дрони перебували:
- У центрі Сумщини, курс - південно-західний;
- Нові - на сході та півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- На півночі Дніпропетровщини, курс - західний;
- На сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
О 20:30 Суспільне повідомило про звук вибухів в Херсоні.
"Шахеди" станом на 21:13:
- На півночі Сумщини, курс - південно-західний;
- Нові на сході та південному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний;
- На півночі та південному заході (нові) Дніпропетровщини, курс - західний/північно-східний;
- На півночі Чернігівщини, курс - південно-західний;
- На південному сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний.
О 21:15 загрозу дронів оголосили для Херсонщини та Миколаївщини. За 7 хв ПС написали про нові дрони на Миколаївщину через Херсонщину. Пізніше загрозу оголосили для Сум і Полтави.
Робота ППО в Києві
О 20:02 очільник КМВА Ткаченко заявив про роботу ППО. Мер Кличко уточнив, що ППО працює на лівому березі.
О 20:10 ПС написали про дрон над Києвом. О 20:18 Кличко написав, що загроза "шахедів" продовжується.
Згодом в КМВА повідомили, що уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі.
"Попередньо без пожежі та постраждалих", - додали там.
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