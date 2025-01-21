РФ атакує Україну БПЛА: у Києві уламки впали в водойму

Про рух дронів повідомляють Повітряні сили.

О 18:18 перші БПЛА були на Сумщині. О 18:44 загроза поширилась на Чернігівщину.

О 19:04 ПС написали: "Нові групи ворожих ударних БПЛА на північному сході Сумщини, курс - південно-західний".

За пів години загрозу оголосили для Київщини та Харківщини.

Станом на 19:44 "шахеди" були:

На північному сході і заході Сумщини, курс - південно-західний/південно-східний;

На сході Харківщини, курс - західний/північно-західний.

О 19:56 загрозу БПЛА оголосили для столиці. За 4 хв - для Полтавщини. Ще за три - для Дніпропетровщини.

Станом на 20:27 дрони перебували:

У центрі Сумщини, курс - південно-західний;

Нові - на сході та півдні Харківщини, курс - західний/південно-західний;

На півночі Дніпропетровщини, курс - західний;

На сході Чернігівщини, курс - південно-західний.

О 20:30 Суспільне повідомило про звук вибухів в Херсоні.

"Шахеди" станом на 21:13:

На півночі Сумщини, курс - південно-західний;

Нові на сході та південному заході Харківщини, курс - західний/південно-західний;

На півночі та південному заході (нові) Дніпропетровщини, курс - західний/північно-східний;

На півночі Чернігівщини, курс - південно-західний;

На південному сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний.

О 21:15 загрозу дронів оголосили для Херсонщини та Миколаївщини. За 7 хв ПС написали про нові дрони на Миколаївщину через Херсонщину. Пізніше загрозу оголосили для Сум і Полтави.

Робота ППО в Києві

О 20:02 очільник КМВА Ткаченко заявив про роботу ППО. Мер Кличко уточнив, що ППО працює на лівому березі.

О 20:10 ПС написали про дрон над Києвом. О 20:18 Кличко написав, що загроза "шахедів" продовжується.

Згодом в КМВА повідомили, що уламки збитого дрона впали у водойму у Дніпровському районі.

"Попередньо без пожежі та постраждалих", - додали там.