Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ про Україну Українці борються за справедливу мирну угоду, а США та ЄС готуються до економічної війни. Акценти світових ЗМІ 22 січня
Огляд

Українці борються за справедливу мирну угоду, а США та ЄС готуються до економічної війни. Акценти світових ЗМІ 22 січня

Юрій Мартинович
22 січня, 2025 середа
11:23
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – про що говорять світові політики на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, а також, як Європа готується до можливої торгової війни з США

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 січня.

Найближчі тижні будуть вирішальними як для України, так і для Росії

Володимир Зеленський в Давосі

Цими днями чимало уваги медіа прикуто до Всесвітнього економічного форуму у Давосі на якому бере участь, зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Як відзначають у The New York Times, Зеленський сказав світовим лідерам у Давосі, що Європі потрібно залишатися єдиною та "навчитися піклуватися про себе", а не чекати на американську допомогу. Цікаво те, що такі тези перегукуються зі словами президента Франції, які він виголосив кілька днів тому, а це говорить про узгодження спільної стратегії. 

"Зеленський навів протверезну статистику про те, наскільки вразливою була б Європа без американської допомоги, і він описав похмурий сценарій, з яким, за його словами, можуть зіткнутися країни по всьому континенту, якщо Росія досягне своєї заявленої воєнної мети знешкодження України", - наголошують американські журналісти. 

У Politico дещо іронічно назвали свою статтю - "Відчайдушно прагнучи миру, Україна обіймає Трампа".  

"Ще кілька місяців тому Київ боявся, що друге президентство Дональда Трампа змусить Україну капітулювати перед Володимиром Путіним. Сьогодні українці покладають надії на те, що Трамп нарешті покладе край трирічній бійні", - пишуть у виданні.

Вони додають що Зеленського можуть змусити піти на поступки, які донедавна здавалися немислимими:

"Йому, швидше за все, доведеться змиритися з тим, що Україна не зможе повернутися до своїх довоєнних кордонів (хоча Зеленський ніколи не визнає їх російськими) і що прагнення приєднатися до НАТО – залишиться лише прагненням. Це було зрозуміло як із власних зауважень президента в Давосі, так і від слів українців, які прибули туди, щоб сконцентрувати увагу на війні у своїй батьківщині (і укласти угоди)", - зауважують у  Politico і додають, що Зеленський тепер – це "шептун Трампа".

Президент України прийняв риторику Дональда Трампа і дав йому зрозуміти, що проблема мирної угоди не в позиції Києва, а в позиції Кремля. У виданні пишуть, що найближчі тижні будуть вирішальними і для України, і для Росії. 

"Я думаю, Трамп зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, що Путін не погодиться... і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що їм потрібно продемонструвати силу. Показати більше рішучості. І викласти все це на стіл", – сказав колишній спецпредставник Трампа в Україні Курт Волкер.

А це може означати жорсткіші санкції, суттєве збільшення експорту енергоресурсів США, щоб скоротити військовий бюджет Путіна, і продовження військової підтримки України.

У Reuters наголосили на інших заявах Зеленського у Давосі, а саме про те, як можна забезпечити післявоєнний мир. Президент України сказав, що потрібно щонайменше 200 000 європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії після будь-якої угоди про припинення вогню. 

"Ця кількість приблизно дорівнює розміру всіх збройних сил Франції, які за оцінками міністерства оборони Франції у 2020 році становили трохи більше 200 000 осіб. Зеленський сказав, що принаймні ця кількість буде потрібна як гарантія безпеки, якщо російські збройні сили складатимуть 1,5 мільйона осіб, а Україна матиме лише половина цього числа. Зеленський зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні", - пишуть у виданні.

У The Guardian навели слова президента Трампа, які він сказав у Вашингтоні журналістам про те, що "звучить ймовірно", що США запровадять санкції проти Росії, якщо вона відмовиться брати участь у переговорах щодо війни в Україні. А відповідаючи на запитання про те, чи США продовжуватимуть надсилати зброю в Україну чи "незабаром перекриють кран", Трамп лаконічно відповів: "ми розглядаємо це".

У Bloomberg відзначають, що нещодавня довга розмова лідерів Китаю та РФ свідчить про те, що Пекін і Москва "намагатимуться виступити єдиним фронтом у протистоянні другій адміністрації Трампа".

Можлива торгова війна між США та Європою змушує європейських лідерів нервувати 

Капітолій (Вашингтон)

Тим часом ЄС "затамував подих" в очікувані перших кроків Дональда Трампа, пишуть у Politico.   

"Трамп повернув собі Білий дім, погрожуючи змінити світовий порядок і побудувати нову американську імперію від Панами до Гренландії. Поки що європейські політики та бюрократи рішуче відмовлялися вибухати обуренням", - кажуть у виданні, але додають, що все може змінитися найближчим часом.

Там відзначають, що Європа не хоче ворогувати зі Сполученими Штатами, але цього разу вона зробила набагато більше "домашньої роботи", щоб підготуватися до конфліктів, ніж перед першим терміном Трампа.  

"Що стосується торгівлі, то Брюссель і Лондон місяцями розробляли сценарії війни та підготували арсенал зброї для торгової війни, якщо це необхідно. Офіційні особи сподіваються, що Трампа вдасться переконати не вдарити по європейському експорту штрафними митами, але вони готові до повного спектру відповідей, включаючи відповідні мита", - наголошують у Politico.

Як пише Bloomberg, "ослаблені Макрон і Шольц шукають спільну мову, щоб впоратися з Трампом". Канцлер Німеччини зустрінеться з президентом Франції у Парижі в середу, щоб намітити новий курс для Європи за президентства Трампа. 

"Попри численні політичні розбіжності та ослаблені позиції, Шольц і Макрон намагатимуться продемонструвати силу та закликатимуть до швидкої відповіді, якщо США виконають погрози запровадити тарифи на європейський експорт. Вони також пообіцяють говорити єдиним голосом, коли мають справу з новою адміністрацією у Вашингтоні", - відзначають у виданні. 

Читайте також: Скандальні заяви, лояльна команда, (не)завершена війна в Україні. Чого чекати від Трампа-президента

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
Світ
Росія
ЄС
Франція
Німеччина
Володимир Зеленський
Давоський саміт
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Автор Анатолій Буряк
20 січня, 2025 понедiлок
Який документ треба носити з собою, щоб не потрапити до "бусика": пояснює військовий адвокат Филипець
Київ
-0.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42
    Купівля 42
    Продаж 42.55
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 січня
11:35
Командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі
"Є причина, чому РФ привезла солдатів із КНДР": командувач НАТО в Європі Каволі оцінив можливості росіян прорвати фронт
11:20
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 січня
Втрачаючи живу силу сотнями, ворог не має територіальних успіхів: заступник комбата БПАК "Ахіллес" про ситуацію на Куп'янщині
11:15
ппо
Сили ППО знищили 65 російських дронів, 30 локаційно втрачені
11:15
Огляд
Карта бойових дій за 15+22 січня
Карта бойових дій за період 15-22 січня: зс РФ пішли на штурм останньої цитаделі на південному фронті Донеччини
10:57
Удосконалить надання меддопомоги: для військових запровадять електронну первинну медичну картку
10:45
Коригування ракетних ударів РФ: адвоката з Дніпра затримали на кордоні й арештували за підозрою в держзраді та виправданні окупантів
10:25
У 2024 році в Україні встановили рекорд із розкриття вбивств за час Незалежності
10:18
Ексклюзив
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
У Часовому Яру залишаються близько 220 цивільних, які відмовляються виїжджати попри бойові дії в місті, - МВА
10:13
День Соборності України
22 січня: День Соборності України. Чим відоме свято, його історія та цікаві факти
10:11
Дональд Трамп
Трамп доручив спецпредставнику Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів, але майже ніхто не вірить у таку можливість, - WSJ
10:05
ССО ЗСУ
Бійці ССО в бою з північнокорейцями знищили 21 окупанта і поранили ще 40
10:01
OPINION
Про що свідчать перші заяви та укази Трампа
09:57
безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
Міноборони допустило до використання в ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
09:43
Донецька область
На Донеччині минулої доби через обстріли РФ загинула людина, троє отримали поранення
09:35
Володимир Зеленський
"Разом ми змогли вистояти": Зеленський привітав українців З Днем Соборності
09:32
Каховська ГЕС, підтоплення
Збитки на €72,9 млрд: за час масштабної війни Україна зафіксувала понад 7 тис. екологічних злочинів РФ
09:21
Міністерство оборони України
Наглядова рада Агенції оборонних закупівель продовжила контракт із чинною директоркою
09:02
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Боюся, щоб армію не зробили цапом-відбувайлом за втрату територій, - депутат міськради Харкова про затримання екскомбрига Горбенка
09:00
Партнерський матеріал
Підвищення податків в Україні: експертка розповіла, як це вплине на ринок нерухомості
08:56
ґрати
Хабар у $170 тис.: до суду передали справу проти працівника Офісу генпрокурора
08:36
Марко Рубіо і Дональд Трамп
Адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася знову через 2-4 роки, - Рубіо
08:21
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 121 боєзіткнення, з них 61 на Покровському напрямку
08:17
Еліна Світоліна, Олімпіада-2024
Світоліна програла американці Кіз у чвертьфіналі Australian Open
08:03
OPINION
Трамп: Путін руйнує Росію. Колонка Віталія Портникова
07:59
Ілюстративне фото
У Тель-Авіві чоловік напав з ножем на перехожих, 4 постраждалих
07:30
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу в Україні втратила 1950 окупантів, 11 танків і 60 артсистем
07:24
Оновлено
Дональд Трамп
На адміністрацію Трампа подали до суду 22 штати через указ скасувати громадянство дітям мігрантів за правом народження
07:09
Дональд Трамп
"Його засудили покидьки": Трамп помилував засновника Silk Road, який відбував довічне покарання за продаж наркотиків
07:07
кримськотатарський прапор
Окупанти в Криму в 2024 році щонайменше 64 рази порушили права політв'язнів на здоров'я, - КРЦ
06:47
Ілюстративне фото
У Литві затримали росіянина, який постачав до РФ високотехнологічне обладнання попри санкції
06:24
Володимир Зеленський в Давосі
Зеленський: для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців
04:42
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну БПЛА: у Миколаєві є постраждалі
03:08
Трамп
Трамп анонсував новий проєкт розвитку штучного інтелекту з інвестиціями у $500 млрд
02:44
Сили Оборони відкинули росіян біля Шевченко та в Удачному, - DeepState
01:23
Дональд Трамп
Трамп погрожує РФ санкціями, якщо Путін не погодиться на переговори щодо України
00:38
Рафінья, Барселона, Ліга чемпіонів
"Барселона" перемогла "Бенфіку", а "Болонья" -"Борусію": результати усіх матчів Ліги чемпіонів 21 січня
00:16
Фінляндія підготувала 27-й пакет військової допомоги Україні
2025, вiвторок
21 січня
23:41
Фінляндія
Є певність, що мирна угода щодо війни в Україні буде цьогоріч, - МЗС Фінляндії
23:24
Ексклюзив
путін
Мені здається, що Путін - "найкращий агент ЦРУ", - дипломат Огризко
22:31
Ексклюзив
Інавгурація Трампа
Головне, щоб "яструби" Трампа не припуститися помилки Обами, - дипломат Огризко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV