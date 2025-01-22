Українці борються за справедливу мирну угоду, а США та ЄС готуються до економічної війни. Акценти світових ЗМІ 22 січня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 22 січня.

Найближчі тижні будуть вирішальними як для України, так і для Росії

Цими днями чимало уваги медіа прикуто до Всесвітнього економічного форуму у Давосі на якому бере участь, зокрема, і президент України Володимир Зеленський. Як відзначають у The New York Times, Зеленський сказав світовим лідерам у Давосі, що Європі потрібно залишатися єдиною та "навчитися піклуватися про себе", а не чекати на американську допомогу. Цікаво те, що такі тези перегукуються зі словами президента Франції, які він виголосив кілька днів тому, а це говорить про узгодження спільної стратегії.

"Зеленський навів протверезну статистику про те, наскільки вразливою була б Європа без американської допомоги, і він описав похмурий сценарій, з яким, за його словами, можуть зіткнутися країни по всьому континенту, якщо Росія досягне своєї заявленої воєнної мети знешкодження України", - наголошують американські журналісти.

У Politico дещо іронічно назвали свою статтю - "Відчайдушно прагнучи миру, Україна обіймає Трампа".

"Ще кілька місяців тому Київ боявся, що друге президентство Дональда Трампа змусить Україну капітулювати перед Володимиром Путіним. Сьогодні українці покладають надії на те, що Трамп нарешті покладе край трирічній бійні", - пишуть у виданні.

Вони додають що Зеленського можуть змусити піти на поступки, які донедавна здавалися немислимими:

"Йому, швидше за все, доведеться змиритися з тим, що Україна не зможе повернутися до своїх довоєнних кордонів (хоча Зеленський ніколи не визнає їх російськими) і що прагнення приєднатися до НАТО – залишиться лише прагненням. Це було зрозуміло як із власних зауважень президента в Давосі, так і від слів українців, які прибули туди, щоб сконцентрувати увагу на війні у своїй батьківщині (і укласти угоди)", - зауважують у Politico і додають, що Зеленський тепер – це "шептун Трампа".

Президент України прийняв риторику Дональда Трампа і дав йому зрозуміти, що проблема мирної угоди не в позиції Києва, а в позиції Кремля. У виданні пишуть, що найближчі тижні будуть вирішальними і для України, і для Росії.

"Я думаю, Трамп зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, що Путін не погодиться... і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що їм потрібно продемонструвати силу. Показати більше рішучості. І викласти все це на стіл", – сказав колишній спецпредставник Трампа в Україні Курт Волкер.

А це може означати жорсткіші санкції, суттєве збільшення експорту енергоресурсів США, щоб скоротити військовий бюджет Путіна, і продовження військової підтримки України.

У Reuters наголосили на інших заявах Зеленського у Давосі, а саме про те, як можна забезпечити післявоєнний мир. Президент України сказав, що потрібно щонайменше 200 000 європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії після будь-якої угоди про припинення вогню.

"Ця кількість приблизно дорівнює розміру всіх збройних сил Франції, які за оцінками міністерства оборони Франції у 2020 році становили трохи більше 200 000 осіб. Зеленський сказав, що принаймні ця кількість буде потрібна як гарантія безпеки, якщо російські збройні сили складатимуть 1,5 мільйона осіб, а Україна матиме лише половина цього числа. Зеленський зазначив, що такі сили будуть лише частиною гарантій безпеки, які потрібні Україні", - пишуть у виданні.

У The Guardian навели слова президента Трампа, які він сказав у Вашингтоні журналістам про те, що "звучить ймовірно", що США запровадять санкції проти Росії, якщо вона відмовиться брати участь у переговорах щодо війни в Україні. А відповідаючи на запитання про те, чи США продовжуватимуть надсилати зброю в Україну чи "незабаром перекриють кран", Трамп лаконічно відповів: "ми розглядаємо це".

У Bloomberg відзначають, що нещодавня довга розмова лідерів Китаю та РФ свідчить про те, що Пекін і Москва "намагатимуться виступити єдиним фронтом у протистоянні другій адміністрації Трампа".

Можлива торгова війна між США та Європою змушує європейських лідерів нервувати

Тим часом ЄС "затамував подих" в очікувані перших кроків Дональда Трампа, пишуть у Politico.

"Трамп повернув собі Білий дім, погрожуючи змінити світовий порядок і побудувати нову американську імперію від Панами до Гренландії. Поки що європейські політики та бюрократи рішуче відмовлялися вибухати обуренням", - кажуть у виданні, але додають, що все може змінитися найближчим часом.

Там відзначають, що Європа не хоче ворогувати зі Сполученими Штатами, але цього разу вона зробила набагато більше "домашньої роботи", щоб підготуватися до конфліктів, ніж перед першим терміном Трампа.

"Що стосується торгівлі, то Брюссель і Лондон місяцями розробляли сценарії війни та підготували арсенал зброї для торгової війни, якщо це необхідно. Офіційні особи сподіваються, що Трампа вдасться переконати не вдарити по європейському експорту штрафними митами, але вони готові до повного спектру відповідей, включаючи відповідні мита", - наголошують у Politico.

Як пише Bloomberg, "ослаблені Макрон і Шольц шукають спільну мову, щоб впоратися з Трампом". Канцлер Німеччини зустрінеться з президентом Франції у Парижі в середу, щоб намітити новий курс для Європи за президентства Трампа.

"Попри численні політичні розбіжності та ослаблені позиції, Шольц і Макрон намагатимуться продемонструвати силу та закликатимуть до швидкої відповіді, якщо США виконають погрози запровадити тарифи на європейський експорт. Вони також пообіцяють говорити єдиним голосом, коли мають справу з новою адміністрацією у Вашингтоні", - відзначають у виданні.

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