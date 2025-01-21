На адміністрацію Трампа подали до суду 18 штатів через указ скасувати громадянство дітям мігрантів за правом народження
Генеральні прокурори від Демократичної партії 18 штатів подали позов до федерального суду, щоб оскаржити указ президента США Дональда Трампа про скасування громадянства дітям мігрантів, які отримали його за правом народження в країні
Про це повідомляє CBS News.
У позові зазначають, що підписаний Трампом указ у перший день президентства порушує 14-ту поправку до конституції. Згідно з нею, люди, народжені на американській землі, отримують громадянство США з народження.
Генпрокурор Каліфорнії Роб Бонта назвав указ Трампа "відверто неконституційним і неамериканським".
"Велика обіцянка нашої нації полягає в тому, що кожен, хто народився тут, є громадянином Сполучених Штатів, здатним досягти американської мрії. Це фундаментальне право на громадянство за правом народження, вкорінене в 14-й поправці і народжене з попелу рабства, є наріжним каменем прихильності нашої нації до справедливості", - заявила генпрокурорка Нью-Йорка Летіція Джеймс.
Серед штатів, які приєдналися до позову, - Нью-Йорк, Каліфорнія, Массачусетс, Мічиган, а також міста Вашингтон і Сан-Франциско.
Наказ про скасування громадянства дітям мігрантів має бути виконаний протягом 30 днів з дня підписання.
- Зокрема, Дональд Трамп у перший день президентства також підписав указ про смертну кару. Генпрокурор має "вжити всіх необхідних і законних заходів", щоб забезпечити країну достатньою кількістю смертельних ін'єкційних наркотиків.
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