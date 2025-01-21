На адміністрацію Трампа подали до суду 18 штатів через указ скасувати громадянство дітям мігрантів за правом народження

Про це повідомляє CBS News.

У позові зазначають, що підписаний Трампом указ у перший день президентства порушує 14-ту поправку до конституції. Згідно з нею, люди, народжені на американській землі, отримують громадянство США з народження.

Генпрокурор Каліфорнії Роб Бонта назвав указ Трампа "відверто неконституційним і неамериканським".

"Велика обіцянка нашої нації полягає в тому, що кожен, хто народився тут, є громадянином Сполучених Штатів, здатним досягти американської мрії. Це фундаментальне право на громадянство за правом народження, вкорінене в 14-й поправці і народжене з попелу рабства, є наріжним каменем прихильності нашої нації до справедливості", - заявила генпрокурорка Нью-Йорка Летіція Джеймс.

Серед штатів, які приєдналися до позову, - Нью-Йорк, Каліфорнія, Массачусетс, Мічиган, а також міста Вашингтон і Сан-Франциско.

Наказ про скасування громадянства дітям мігрантів має бути виконаний протягом 30 днів з дня підписання.