Трамп анонсував новий проєкт розвитку штучного інтелекту з інвестиціями у $500 млрд

Про це повідомляє Reuters, Bloomberg і CNN.

Оголошено масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту в США

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман, гендиректор SoftBank Масаесі Сон і голова правління Oracle Ларрі Еллісон відвідали Білий дім разом із Дональдом Трампом та іншими керівниками технологічних компаній, щоб оголосити про значні інвестиції приватного сектору в розвиток інфраструктури штучного інтелекту в США.

На заході Трамп заявив, що OpenAI, SoftBank та Oracle об’єднають зусилля в межах нового спільного підприємства під назвою Stargate. На початковому етапі кожна компанія вкладе по 100 мільярдів доларів, а в найближчі роки загальний обсяг інвестицій може досягти 500 мільярдів доларів.

За словами президента, Stargate займеться створенням фізичної та віртуальної інфраструктури для підтримки наступного покоління штучного інтелекту, зокрема будівництвом центрів обробки даних по всій країні. Він назвав цей проєкт "найбільшим інфраструктурним проєктом в історії ШІ".

Голова правління Oracle Ларрі Еллісон повідомив, що перший центр обробки даних площею 1 мільйон квадратних футів вже перебуває на стадії реалізації в Техасі.

Як зазначає CNN, лідери галузі ШІ протягом кількох місяців наголошували на необхідності розширення інфраструктури для підтримки зростаючих потреб штучного інтелекту, включаючи нові дата-центри, мікрочипи, електроенергію та водні ресурси.

"Я переконаний, що це стане найважливішим проєктом нашого часу. І ми б не змогли реалізувати його без вашої підтримки, пане президенте", – заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Раніше Альтман закликав американську владу сприяти розвитку інфраструктури для штучного інтелекту, щоб США залишалися попереду Китаю в технологічних перегонах, враховуючи потенційний вплив ШІ на економіку та обороноздатність.

За даними CNN, Oracle є одним із провідних операторів дата-центрів у США, а SoftBank має достатні фінансові ресурси для масштабного розширення інфраструктури штучного інтелекту, яке, за прогнозами, вимагатиме багатомільярдних інвестицій.