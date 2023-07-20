Світовий банк надасть Україні позику на $1,5 млрд під гарантії Японії
Світовий банк і український Мінфін підписали угоду про позику на $1,5 млрд під гарантії Японії під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з віцепрезиденткою міжнародної фінустанови Антонеллою Бассані
Про це Шмигаль повідомив у Telegram.
"Кошти передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки", - написав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що загалом група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні $34 млрд, із яких понад $22 млрд уже надійшли до бюджету.
"Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України", - додав Шмигаль.
За словами очільника уряду, група Світового банку планує мобілізувати понад $8 млрд для нових програм в Україні, зокрема у сфері сільського господарства та соціальної політики.
"Говорили про це на зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані та віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC - ред.) Альфонсо Гарсією Морою. Обговорили також підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення (RDNA3), яка, зокрема, включатиме збитки, спричинені підривом Росією Каховської ГЕС. Крім того, IFC готує програму підтримки малого й середнього бізнесу в Україні. Привітав відновлення роботи офісів у Києві. Цінуємо нашу спільну роботу при Мультидонорській фінансовій платформі", - розповів Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що Укренерго отримає від Світового банку $240 млн на відновлення енергосистеми.
21 червня стало відомо про надання США Україні нового пакет фінансової допомоги сумою $1,3 млрд. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення енергосистеми, інфраструктури та на допомогу підприємствам.
Міністр фінансів США Джанет Єллен на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії заявила, що подвоєння підтримки України у відбитті агресії РФ є найкращим способом допомоги світовій економіці.
17 липня адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. При цьому вона зазначила, що з лютого 2022 року США виділили на гуманітарну допомогу Україні загалом понад $2,6 млрд.
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