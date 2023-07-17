США виділили понад $500 млн гуманітарної допомоги постраждалим від повномасштабної війни українцям
Адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомляє сайт USAID.
"Додаткові кошти дозволять підвищити обсяги підтримки вимушених внутрішніх переселенців і тих інших, на чиєму житті позначилася війна – коштом екстреної продовольчої допомоги, медичних послуг, забезпечення тимчасового прихистку, чистої питної води, засобів гігієни, а також багатоцільової грошової допомоги", - йдеться у повідомленні.
Крім того, кошти спрямують на забезпечення допомоги найвразливішим суспільним групам, зокрема на створення безпечних місць для перебування жінок і дівчат та надання психосоціальної підтримки.
Допомогу надаватимуть через структури ООН та неурядові організації, зокрема місцеві гуманітарні організації.
"Добре повернутися в Україну. Навіть коли український народ бореться з жорстокістю Путіна, він дивиться в майбутнє – впроваджує інновації, трансформує та відбудовує. Слідкуйте за наступними днями, щоб побачити, як США співпрацюють з українцями, щоби будувати майбутнє", - написала Пауер у Twitter.
В USAID зазначили, що США залишаються найбільшим двостороннім донором гуманітарної допомоги в Україні і з лютого 2022 року виділили загалом понад $2,6 млрд на забезпечення потреб як українців в Україні так і тих, хто був змушений виїхати до інших держав. З цих коштів понад $1,9 млрд надали по лінії USAID.
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