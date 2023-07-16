Подвоєння підтримки України є найкращим способом допомоги світовій економіці, - міністр фінансів США
Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що подвоєння підтримки України в її захисті від Росії є найкращим способом допомоги світовій економіці
Про це вона заявила, виступаючи на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії, пише The Guardian.
Вона наголосила, що ключовий пріоритет - подвоєння нашої підтримки України в її захисті від Росії.
Після того, як Єллен відвідала Києв у лютому вона сказала, що на власні очі побачила велику різницю, яку принесла іноземна допомога як цивільним особам, так і українським військовим.
"Припинення цієї війни є перш за все моральним імперативом. Але це також найкраще, що ми можемо зробити для глобальної економіки", - сказала вона.
За її словами, бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України.
"Допомагаючи підтримувати роботу економіки та уряду, ми надаємо Україні підтримку, якої вона потребує, щоб вона могла боротися за свободу та свій суверенітет", - сказала Єллен.
Вона додала, що однією з "головних цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".
- Міністерство фінансів США застерегло Китай від надання Росії матеріальної підтримки у війні проти України та допомоги в ухиленні від санкцій.
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