Про це вона заявила, виступаючи на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії, пише The Guardian.

Вона наголосила, що ключовий пріоритет - подвоєння нашої підтримки України в її захисті від Росії.

Після того, як Єллен відвідала Києв у лютому вона сказала, що на власні очі побачила велику різницю, яку принесла іноземна допомога як цивільним особам, так і українським військовим.

"Припинення цієї війни є перш за все моральним імперативом. Але це також найкраще, що ми можемо зробити для глобальної економіки", - сказала вона.

За її словами, бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України.

"Допомагаючи підтримувати роботу економіки та уряду, ми надаємо Україні підтримку, якої вона потребує, щоб вона могла боротися за свободу та свій суверенітет", - сказала Єллен.

Вона додала, що однією з "головних цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".