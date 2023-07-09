Мінфін США застеріг Китай від надання Росії допомоги у війні проти України
Міністерство фінансів США застерегло Китай від надання Росії матеріальної підтримки у війні проти України та допомоги в ухиленні від санкцій
Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен на пресконференції в Пекіні.
Так під час зустрічі з офіційними особами Китаю вона обговорила серед іншого і повномасштабну війну Росії проти України.
"Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України", - сказала Єллен.
Вона наголосила, що США продовжують стежити за внутрішньою ситуацією в РФ. Також, за словами міністерки, підтримка України з боку Штатів залишатиметься незмінною.
"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - додала Єллен.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен 6 липня прибула з офіційним чотириденним візитом до Китаю для налагодження зв'язків між економіками країн.
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