Мінфін США застеріг Китай від надання Росії допомоги у війні проти України

Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен на пресконференції в Пекіні.

Так під час зустрічі з офіційними особами Китаю вона обговорила серед іншого і повномасштабну війну Росії проти України.

"Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України", - сказала Єллен.

Вона наголосила, що США продовжують стежити за внутрішньою ситуацією в РФ. Також, за словами міністерки, підтримка України з боку Штатів залишатиметься незмінною.

"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - додала Єллен.