До Китаю прибула міністерка фінансів США
Міністерка фінансів США Джанет Єллен у четвер, 6 липня, прибула з офіційним чотириденним візитом до Китаю для налагодження зв'язків між економіками країн
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що і Китай, і США не сподіваються, що візит Єллен зможе зняти напругу в американсько-китайських відносинах, оскільки обидві країни ставлять захист національної безпеки вище за економічні зв'язки.
Проте, за словами американських чиновників, міністерка домагатиметься відкриття нових ліній комунікації та координації з економічних питань.Також вона наголосить на наслідках надання летальної допомоги Росії, попри те, що Китай такі звинувачення відкидає.
У п'ятницю, 7 липня, міністерка фінансів зустрінеться з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і колишнім віцепрем'єром Лю Хе, якого вважають довіреною особою президента Сі Цзіньпіна.
Візит Єллен відбувся через кілька тижнів після візиту до Китаю держсекретаря США Ентоні Блінкена.Обидва візити вважаються критично важливими для поліпшення комунікації між державами після того, як американські військові збили китайську повітряну кулю над США.
Наразі існує ймовірність зустрічі між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, запланованого на листопад у Сан-Франциско.
- 18 червня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. Того ж дня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та держсекретар США Ентоні Блінкен провели переговори. Говорили про відносини між країнами та війну в Україні.
- 19 червня Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру.
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