Держсекретар США Блінкен зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном

Про це інформує AP та Xinhua.

У Пекіні розпочалася зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США підтвердив їхню зустріч.

Агентство зазначає, що відсутність зустрічі з головою Китаю була б великою перепоною для встановлення та збереження зв’язків на найвищому рівні.

Блінкен зустрінеться з Сі в останній день свого візиту до Китаю. Основна мета зустрічі - відновити дипломатичні контакти після лютневого інциденту.

Також сьогодні Блінкен зустрівся з директором центрального офісу закордонних справ Ван І.

Що відомо про зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном

6 червня зазначалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном.

Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні ще на початку лютого. Однак адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.

18 червня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. Там відбудуться переговори з очільниками Китаю і про ситуацію в Україні.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та держсекретар США Ентоні Блінкен 18 червня провели переговори у Пекіні. Говорили про відносини між країнами та війну в Україні.