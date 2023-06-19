Держсекретар США Блінкен зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном
У понеділок, 19 червня, Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном
У Пекіні розпочалася зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном.
Раніше повідомлялося, що Держдеп США підтвердив їхню зустріч.
Агентство зазначає, що відсутність зустрічі з головою Китаю була б великою перепоною для встановлення та збереження зв’язків на найвищому рівні.
Блінкен зустрінеться з Сі в останній день свого візиту до Китаю. Основна мета зустрічі - відновити дипломатичні контакти після лютневого інциденту.
Також сьогодні Блінкен зустрівся з директором центрального офісу закордонних справ Ван І.
Що відомо про зустріч Блінкена з Сі Цзіньпіном
6 червня зазначалося, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай найближчими тижнями для зустрічі з високопосадовцями та, зокрема, з Сі Цзіньпіном.
Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні ще на початку лютого. Однак адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
18 червня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року. Там відбудуться переговори з очільниками Китаю і про ситуацію в Україні.
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та держсекретар США Ентоні Блінкен 18 червня провели переговори у Пекіні. Говорили про відносини між країнами та війну в Україні.
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