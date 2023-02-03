США скасували візит Блінкена у Китай через інцидент зі шпигунською повітряною кулею, - Bloomberg
Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американських чиновників.
Відомо, що Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні на початку наступного тижня. Це був би перший такий візит високопоставленого дипломата США за п’ять років. Проте повідомляється, що після появи повітряної кулі, яку у Пентагоні вирішили не збивати, американські чиновники вирішили, що це буде неправильним сигналом.
Представники Білого дому та Державного департаменту США не відповіли на запити агентства про коментарі.
Окрім цього, зазначається, що Китай вжив примирливих кроків, щоб залагодити інцидент. Зокрема, Міністерство закордонних справ КНР заявило, що "шкодує, що цивільний дирижабль увійшов у повітряний простір США через дії непідконтрольних йому сил".
У зовнішньополітичному відомстві стверджують, що повітряна куля проводила кліматичні дослідження.
- 31 січня Блінкен заявив, що США мають намір продовжувати взаємодію з Ізраїлем й іншими країнами, щоб не дати Ірану заволодіти ядерною зброєю та постачати безпілотники до Росії, яка застосовує їх для ударів по території Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.64Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе