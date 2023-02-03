Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американських чиновників.

Відомо, що Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні на початку наступного тижня. Це був би перший такий візит високопоставленого дипломата США за п’ять років. Проте повідомляється, що після появи повітряної кулі, яку у Пентагоні вирішили не збивати, американські чиновники вирішили, що це буде неправильним сигналом.

Представники Білого дому та Державного департаменту США не відповіли на запити агентства про коментарі.

Окрім цього, зазначається, що Китай вжив примирливих кроків, щоб залагодити інцидент. Зокрема, Міністерство закордонних справ КНР заявило, що "шкодує, що цивільний дирижабль увійшов у повітряний простір США через дії непідконтрольних йому сил".

У зовнішньополітичному відомстві стверджують, що повітряна куля проводила кліматичні дослідження.