Про це заявив на пресконференції в Єрусалимі державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Щодо Ірану ми – Ізраїль і Сполучені Штати – маємо спільні зобов’язання",- сказав глава Держдепартаменту.

Зобов’язання, за його словами, полягають у тому, щоби не дати Ірану отримати ядерну зброю. Крім того, США, Ізраїль та інші країни разом протистоятимуть небезпечній активності Ірану як у регіоні, так і поза його межами.

"Одним з видів такої діяльності, про яку ми говорили (на зустрічах у Єрусалимі – ред.), було надання Іраном Росії безпілотних технологій для застосування проти України", - зазначив Блінкен.

Він підкреслив, що Росія постачає Ірану військові технології в обмін на дрони - і це "безумовно викликає справжнє занепокоєння у США й Ізраїлю".

Як повідомляв Укрінформ, на початку цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Єрусалима, де зустрівся з керівництвом Ізраїлю. Черед іншого обговорювалося й питання підтримки України.

Нагадаємо, у понеділок державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив візит до Єрусалима, де зустрівся з державним керівництвом Ізраїлю й обговорив, у тому числі питання підтримки України. Напередодні він заявив, що США зробить усе, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї.

Блінкен та Нетаньягу обговорили в Єрусалимі надання підтримки Україні та заходи протидії Ірану. Ізраїль і США звинуватили Іран у "експорті агресії"

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