США не виключають військових дій проти Ірану, - Блінкен
Уряд США не відкидає військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї, але найкращий шлях лежить через дипломатію
Про це повідомляє Welt з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Зазначається, що під час своєї поїздки на Близький Схід Блінкен наголосив, що Штати розглядають всі варіанти, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї.
Коли його запитали, чи це військовий варіант, Блінкен не виключив цього й додав, що "усі варіанти на столі".
Разом з тим Блінкен підкреслив, що найкращий шлях лежить через дипломатію. На його думку, Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але він відмовився. Ще влітку 2022 року президент США Джо Байден не виключав атаки "у крайньому разі".
- 4 листопада ЗМІ повідомили, що Іран, надаючи Росії зброю, очікує допомоги у створенні ядерної бомби. Іран звертався до Росії за допомогою у придбанні додаткових ядерних матеріалів і виробництві ядерного палива, що може забезпечити живленням його ядерні реактори й потенційно може ще більше скоротити так званий "час прориву" Ірану для створення ядерної зброї.
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