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Блінкен та Нетаньягу обговорили в Єрусалимі надання підтримки Україні та заходи протидії Ірану

30 січня, 2023 понедiлок
21:16
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу піл час зустрічі в Єрусалимі, обговорив заходи протидії Ірану, в тому числі його військовій допомозі РФ, а також надання всебічної підтримки Україні

Про це повідомило видання Укрінформ.

Стало відомо, що про це Блінкен сказав під час спільної з главою ізраїльського уряду пресконференції за результатами зустрічі в понеділок, 30 січня.

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"Ми обговорили поглиблення співпраці для протистояння дестабілізуючій діяльності Ірану в регіоні та за його межами. Подібно до того, як Іран довгий час підтримував терористів, які нападають на ізраїльтян та інші народи, режим зараз постачає безпілотники, які Росія використовує для вбивства невинних мирних жителів в Україні",- зауважив Блінкен. 

Зокрема він зазначив, що Москва, зі свого боку, надає Ірану сучасну зброю.

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"Нинішні звірства з боку Росії лише підкреслюють важливість надання підтримки Україні в усіх її потребах – в гуманітарній, економічній і безпековій сферах", - зазначив держсекретар США, додавши, що ця тема також була предметом обговорень під час зустрічі в Єрусалимі.

  • 29 січня в Al Arabia повідомили, що у ніч з 28 на 29 січня Ізраїль атакував військові об'єкти Ірану.
  • Міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства.
  • 30 січня у Welt з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена проінформували, що уряд США не відкидає військових дій, щоб запобігти придбанню Іраном ядерної зброї, але найкращий шлях лежить через дипломатію
  • 30 січня Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, зазначив, що Іран своїми зовнішніми діями намагається мобілізувати іранців та ще більше використовувати силові структури для придушення протестних настроїв.

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Ізраїль
Іран
війна з Росією
США
Військові новини
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