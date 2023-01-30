Про це Столтенберг заявив під час візиту до Південної Кореї, повідомляє офіційний сайт НАТО.

"Сьогодні ніхто не може сказати, коли закінчиться війна. Але ми знаємо, що це загарбницька війна, це насправді війна, яку розв'язав президент Путіна. Він вирішив вдертися в іншу країну, суверенну демократичну державу в Європі. І президент Путін може закінчити війну сьогодні. Але проблема полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін і правителі в Москві готуються до миру", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що спостерігається протилежне і росіяни готуються до продовження війни.

"Вони мобілізують понад 200 тис. солдатів, а потенційно навіть більше. Вони активно купують нову зброю, більше боєприпасів, нарощують власне виробництво, але також купують більше зброї в інших авторитарних державах, таких як Іран і Північна Корея. І головне, ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін змінив свою загальну мету цього вторгнення, тобто контролювати сусіда, контролювати Україну", - підсумував Столтенберг.

30 січня Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України та послався на досвід інших країн, які змінили свою політику відмови від постачання зброї.

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