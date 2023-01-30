Столтенберг закликав Південну Корею посилити військову підтримку України

Про це пише Reuters.

Він подякував Сеулу за її невійськову допомогу Україну, проте закликав робити більше, вказавши на "негайну потребу" у боєприпасах.

"Я закликаю Корейську Республіку продовжувати та посилити зусилля у питанні військової допомоги. Врешті-решт, це ваше рішення, але скажу, що кілька держав НАТО, які мали політику, що забороняла їм будь-коли надсилати зброю країнам у конфлікті, змінили цю політику зараз", - сказав генсек НАТО.

До Південної Кореї Столтенберг прибув у рамках свого азійського турне, яке включає також відвідування Японії. Мета візиту - зміцнити зв’язки із цими союзниками США на тлі війни в Україні та суперництва із Китаєм.

"Правда у тому, що якщо ми не хочемо, аби автократія й тиранія виграли, вони потребують озброєння", - додав він.

Раніше уряд Південної Кореї передав 6 тисяч планшетів для дітей в Україні для продовження навчального процесу.

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