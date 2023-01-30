Столтенберг закликав Південну Корею посилити військову підтримку України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, пославшись на інші країни, які змінили свою політику відмови від постачання зброї
Про це пише Reuters.
Він подякував Сеулу за її невійськову допомогу Україну, проте закликав робити більше, вказавши на "негайну потребу" у боєприпасах.
"Я закликаю Корейську Республіку продовжувати та посилити зусилля у питанні військової допомоги. Врешті-решт, це ваше рішення, але скажу, що кілька держав НАТО, які мали політику, що забороняла їм будь-коли надсилати зброю країнам у конфлікті, змінили цю політику зараз", - сказав генсек НАТО.
До Південної Кореї Столтенберг прибув у рамках свого азійського турне, яке включає також відвідування Японії. Мета візиту - зміцнити зв’язки із цими союзниками США на тлі війни в Україні та суперництва із Китаєм.
"Правда у тому, що якщо ми не хочемо, аби автократія й тиранія виграли, вони потребують озброєння", - додав він.
- Раніше уряд Південної Кореї передав 6 тисяч планшетів для дітей в Україні для продовження навчального процесу.
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