Південна Корея передала Україні 6 тис планшетів для школярів

Про це він написав у телеграмі.

За словами міністра, він зустрівся з надзвичайним та повноважним послом Південної Кореї в Україні Кім Хенг Те.

Відомо, що країна передасть Україні 6 тисяч цифрових планшетів. За словами Шкарлета, їх отримають школярі, "які не мають можливості навчатися у традиційному форматі", тому продовжать здобувати освіту дистанційно.

Найбільше електронних пристроїв отримають школярі у Дніпропетровській області - 1887. Далі, за кількістю переданих планшетів, йтиме Харківська область – 1367. До шкіл Запорізької області піде 933 пристроїв. Щодо решти регіонів, кількість відправлених планшетів складає:

Донецька область – 637;

Миколаївська область – 609;

Херсонська область – 402;

Луганська область – 165.

"Вдячний корейським партнерам за таку необхідну підтримку української освіти в цей непростий для кожного із нас час", - додав Шкарлет.

14 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл. Пакет передбачає 34 млн євро на легкий та середній ремонт, включаючи ремонт вікон, дахів, дверей, санітарно-технічних та опалювальних споруд, а також надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ.

29 грудня Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія виділить €100 мільйонів на відбудову зруйнованих українських шкіл. "Надсилаємо шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл та повертатися. Збираємо та доставляємо ноутбуки, тож учні зможуть продовжити навчання", - зазначила вона.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb