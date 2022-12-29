Єврокомісія виділить €100 мільйонів на відбудову зруйнованих українських шкіл

Про це у twitter написала Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Майбутнє України починається з її дітей. Ми інвестуємо €100 мільйонів у відбудову шкіл, що були зруйновані російськими бомбами. Надсилаємо шкільні автобуси, щоб діти могли більш безпечно діставатися шкіл та повертатися. Збираємо та доставляємо леп-топи, тож учні зможуть продовжити навчання", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також: Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 році, - віцепрезидент Європейської комісії

Зокрема, за інформацією Єврокомісії, понад 2800 навчальних закладів в Україні були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії проти України, понад 5,7 мільйона українських дітей відчули на собі наслідки цієї варварської російської війни.

14 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 млн євро на відбудову та реконструкцію пошкоджених українських шкіл. Пакет передбачає 34 млн євро на легкий та середній ремонт, включаючи ремонт вікон, дахів, дверей, санітарно-технічних та опалювальних споруд, а також надання обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ. З 34 млн євро гуманітарної допомоги 20 млн євро спрямовуються через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) і 14 млн євро – через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПР ООН).

23 грудня стало відомо, що Єврокомісія перерахувала Україні 66 млн євро на відновлення зруйнованих шкіл.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb