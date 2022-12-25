Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 році, - віцепрезидент Європейської комісії

Таку думку Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії висловив Франс Тіммерманс в інтерв'ю Nieuwsblad.

Він зазначив, що президенту РФ Володимиру Путіну не наважуються говорити повну правду про стан російської армії, а країна стала світовим ізгоєм.

"Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно - смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", - зазначив Франс Тіммерманс.

Віцепрезидент Єврокомісії нагадав, що "Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки".

За словами Тіммерманса, Путін може довго чинити хаос: "Звідси й бомбардування енергетичної інфраструктури України, це робиться з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи"

На його думку, скоординованість та послідовність дій Заходу незалежно від подій на полі бою - єдине, що зможе змінити курс Росії.

"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", - закликав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.

Нагадаємо, у новому документі німецького уряду зазначили, що повторний російський наступ, можливо, буде неминучим й очікується у квітні 2023 року

Колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід висловив думку, що російські ресурси вже обмежені: путінізм послабив російську армію так само, як і Росію в цілому.

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