Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 році, - віцепрезидент Європейської комісії
Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс висловив думку, що президент РФ Володимир Путін перебуває в тому ж становищі, що й Адольф Гітлер у 1943 році - коли поразка очевидна, але війна далека від завершення
Таку думку Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії висловив Франс Тіммерманс в інтерв'ю Nieuwsblad.
Він зазначив, що президенту РФ Володимиру Путіну не наважуються говорити повну правду про стан російської армії, а країна стала світовим ізгоєм.
"Росія зараз є повним ізгоєм на міжнародній арені. Санкції кусаються сильно - смію стверджувати. Війна коштує дуже багато грошей. І Путін вже програв. Він помилився щодо стійкості українців. Тому що ніхто більше не наважується говорити йому повну правду, зокрема й про стан його армії, яка була розвалена корумпованими офіцерами", - зазначив Франс Тіммерманс.
Віцепрезидент Єврокомісії нагадав, що "Гітлер також програв війну наприкінці 1943 року, та вона тривала ще два роки".
За словами Тіммерманса, Путін може довго чинити хаос: "Звідси й бомбардування енергетичної інфраструктури України, це робиться з наміром довести людей до таких злиднів, щоб мільйони приїхали до Європи"
На його думку, скоординованість та послідовність дій Заходу незалежно від подій на полі бою - єдине, що зможе змінити курс Росії.
"Щойно Путін і Лавров почнуть думати, що на фронті з'являються тріщини, вони зможуть протриматися ще довше. Ми повинні тримати лави зімкнутими, тримати фронт з американцями і продовжувати підтримувати Україну фінансово і військово", - закликав виконавчий віцепрезидент Європейської комісії.
- Нагадаємо, у новому документі німецького уряду зазначили, що повторний російський наступ, можливо, буде неминучим й очікується у квітні 2023 року
- Колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід висловив думку, що російські ресурси вже обмежені: путінізм послабив російську армію так само, як і Росію в цілому.
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