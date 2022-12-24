Путінізм послабив російську армію так само, як і Росію в цілому, - американський експерт Фрід
Колишній координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід вважає, що російські ресурси вже обмежені
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Я не можу прогнозувати, чи спробує Путін здійснити новий наступ з території Білорусі. Дехто вважає, що він зможе, дехто - що у нього не вистачить ресурсів. Я схиляюся до думки, що російські ресурси обмежені. Путінізм - це система, яка заснована на брехні та грабунку. Тотальна брехня і грабунок. І путінізм послабив російську армію так само як і Росію в цілому. Путін може спробувати нові атаки, і ми на Заході повинні бути готові продовжувати нашу підтримку України, - зазначив Фрід.
За словами експерта, Лукашенко підтримує Путіна політично, та й загалом.
"Але, Лукашенко не зовсім готовий взяти на себе зобов'язання підтримувати чужу агресивну війну. Я не можу дати вам відповідь, чи вступить Білорусь у війну на боці Росії, як і не можу сказати, що станеться, якщо вона таки спробує це зробити. Я не думаю, що білоруська армія та білоруський народ в захваті від цієї ідеї, адже білоруська демократична опозиція веде в певному сенсі таку ж боротьбу, як і український народ - боротьбу за незалежність і свободу", - підкреслив Фрід.
- Нагадаємо, 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року.
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