Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я не можу прогнозувати, чи спробує Путін здійснити новий наступ з території Білорусі. Дехто вважає, що він зможе, дехто - що у нього не вистачить ресурсів. Я схиляюся до думки, що російські ресурси обмежені. Путінізм - це система, яка заснована на брехні та грабунку. Тотальна брехня і грабунок. І путінізм послабив російську армію так само як і Росію в цілому. Путін може спробувати нові атаки, і ми на Заході повинні бути готові продовжувати нашу підтримку України, - зазначив Фрід.

За словами експерта, Лукашенко підтримує Путіна політично, та й загалом.

"Але, Лукашенко не зовсім готовий взяти на себе зобов'язання підтримувати чужу агресивну війну. Я не можу дати вам відповідь, чи вступить Білорусь у війну на боці Росії, як і не можу сказати, що станеться, якщо вона таки спробує це зробити. Я не думаю, що білоруська армія та білоруський народ в захваті від цієї ідеї, адже білоруська демократична опозиція веде в певному сенсі таку ж боротьбу, як і український народ - боротьбу за незалежність і свободу", - підкреслив Фрід.

Нагадаємо, 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року.

19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.

22 грудня Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти".

На сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою, але не слід повністю відкидати імовірність такого розвитку подій

Керівник "Білого легіону" Сергій Бульба зауважив, що вагнерівці готують провокацію у Білорусі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb