"Росія готує 200 тис. нових солдатів": Залужний не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі
Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року. Нині країна-агресорка готує близько 200 тис. нових військових
Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав в інтерв'ю The Economist.
"Наші війська всі зараз пов'язані в боях, вони стікають кров'ю. Вони стікають кров’ю і тримаються разом виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем", - зазначив він.
За його словами, важливим стратегічним завданням для ЗСУ є "створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня".
"Може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва з Білорусі, не виключаю і південного напрямку", - підкреслив Залужний.
"Росіяни готують близько 200 тис. нових військових. Я не сумніваюся, що за Київ вони ще раз візьмуться", - додав він.
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