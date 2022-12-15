Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав в інтерв'ю The Economist.

"Наші війська всі зараз пов'язані в боях, вони стікають кров'ю. Вони стікають кров’ю і тримаються разом виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем", - зазначив він.

За його словами, важливим стратегічним завданням для ЗСУ є "створити резерви і підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому — наприкінці січня".

"Може початися не на Донбасі, а в напрямку Києва з Білорусі, не виключаю і південного напрямку", - підкреслив Залужний.

"Росіяни готують близько 200 тис. нових військових. Я не сумніваюся, що за Київ вони ще раз візьмуться", - додав він.

3 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів керівнику об’єднаного комітету начальників штабів США генералові Марку Міллі про потребу в ППО.

13 грудня держдеп США прокоментував можливість надати системи Patriot Україні, назвавши постачання засобів ППО пріоритетом.

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