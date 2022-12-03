Про це Залужний повідомив у телеграмі.

"Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, міністр оборони Остін та президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії. Поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії. Деталізував наші запити в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги", - пише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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