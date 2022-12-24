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Російська армія почала переміщувати легку бронетехніку на кордон Білорусі з Україною, - керівник "Білого легіону" Бульба

24 грудня, 2022 субота
11:11
війна з Росією окупанти орки

Керівник "Білого легіону" Сергій Бульба зауважив, що вагнерівці готують провокацію у Білорусі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми обговорили питання можливого вторгнення з українськими та білоруськими офіцерами, які мають певний досвід. Для Росії актуально зараз зіпсувати відносини між білорусами й українцями, оскільки Путін розуміє, що Лукашенко не хоче вводити білоруські війська в Україну. Росія хоче зробити якусь провокацію. Вже була інформацію, що вагнерівці з'явилися на території Білорусі та мають погані плани", - пояснив Бульба. 

За словами керівника "Білого легіону", вже зачинено три регіони у Гомельській області для відвідування, і це викликає сумнів. Тим більше, що ці райони межують з Україною.

"Ліси заборонили для відвідування, немов це пожежонебезпечні місця. Є інформація, що російські військові, невеликими групами, почали переміщувати на кордон Білорусі з Україною легку бронетехніку, бойові броньовані машини та армійські джипи. Вони намагатимуться зробити якусь гучну провокацію. Наприклад, одягнути українську військову форму і щось зробити у стилі Хатинь. Щось таке вони планують зробити найближчим часом", - додав Бульба. 

  • Нагадаємо, 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі. Російська Федерація може повторити наступ на Київ у січні-лютому 2023 року.
  • 19 грудня Путін відвідав Мінськ, де зустрівся з Лукашенком. Також на зустріч з білоруським колегою прибував очільник міноборони РФ Сергій Шойгу.
  • 22 грудня Лукашенко зібрав силовиків, щоб поговорити про "готовність сусідів напасти".
  • На сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою, але не слід повністю відкидати імовірність такого розвитку подій

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