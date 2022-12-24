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Уряд Німеччини прогнозує новий наступ РФ на квітень. Є два варіанти, - ЗМІ

24 грудня, 2022 субота
21:34
війна з Росією Російська армія

У новому документі німецького уряду йдеться про те, що повторний російський наступ, можливо, буде неминучим й очікується у квітні 2023 року

Про це повідомило швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, а також німецькі Focus та Kreiszeitung.

Зазначається, що британські спецслужби не вважають можливим, що Росія може почати великий повторний наступ у війні в Україні найближчим часом, але, за даними NZZ, прогноз Міноборони Німеччини передбачає наступ Путіна на підконтрольну Україні частину Донбасу. При цьому Москва розраховує на Білорусь, очолювану Олександром Лукашенком.

Перший варіант відрізняється використанням білоруських військ в якості загрози й відволікаючого чинника під час реального російського наступу.

Якщо білоруські війська з'являться на кордоні з Україною, "українським захисникам доведеться розділитися, щоб відбити можливе вторгнення з півночі". Втім, німецькі аналітики зазначають, що Лукашенко, швидше за все, не втручатиметься безпосередньо у війну, а максимум розгорне свою армію для погрозливих жестів, оскільки метою першого сценарію російського наступу буде повне взяття Донбасу під свій контроль.

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У другому сценарії солдати Лукашенка можуть виявитися вирішальною силою у війні. Разом з тим, така можливість вважається досить малоймовірною.

Міноборони ФРН вважає, що у цьому випадку, Путін хотів би завоювати всю Україну у війні на два фронти. Але Захід дає чіткозрозуміти, що Україну слід продовжувати підтримувати. Крім системи Patriot, з цією метою планується також надання Україні танків.

За другим сценарієм Білорусь рушила б на Київ, а російські солдати наступали б по всьому Донбасу. Також агресор міг би вдарити по західній частини України.

"Якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть відрізати західні поставки і змусити український уряд капітулювати. Проте ця стратегія вимагатиме загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже значно ослаблена війною в Україні і потребуватиме більше солдатів", - наголошує Kreiszeitung.

Як пише своєю чергою Focus, росіяни у такому випадку прагнутимуть "дійти аж до польського кордону, щоб перешкодити поставкам зброї із Заходу та окупувати Придністров’я, регіон, який відколовся від Молдови".

"Для другого сценарію необхідна російська загальна мобілізація, вважає міністерство (міністерство оборони ФРН - ред.), але це "досить малоймовірно з внутрішньополітичних причин". Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу буквально кілька днів тому заявив, що чисельність (його - ред.) армії має бути збільшена до 1,5 мільйона солдатів. 200 тисяч солдатів зараз проходять військову підготовку, заявив сам Путін", - підсумовує Focus.

  • 12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю. Цього ж дня стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку.
  • 13 грудня у Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності збройних сил. Вона тривала до 19 грудня.
  • Також 13 грудня стало відомо, що в Брестську область перекидають 103-тю бригаду ССО Білорусі. Цей регіон межує з українськими Волинню та Рівненщиною. А 15 грудня 38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку перекидали в прикордоння з Україною, вже поверталася назад у Брест. 
  • 20 грудня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко ефірі Еспресо розповів, що ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою.  

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Білорусь
Німеччина
російська армія
окупанти
Військові новини
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