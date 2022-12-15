У Білорусі частина військ, які були на кордоні з Україною, повертається на базу, - Гаюн
38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест
Про це повідомляє Беларускі Гаюн у Telegram.
"У Білорусі продовжується раптова перевірка бойової готовності ЗС РБ. Зібрали останні новини, серед яких одразу виділимо, що 38-а десантно-штурмова бригада, яку перекидали у прикордоння з Україною, вже повертається назад до Бреста", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, вчора ввечері в Борисівському районі, неподалік переправи через річку Березина, була помічена колона, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади. Відповідно, до раптової перевірки було залучено щонайменше дві мотострілкові роти зі складу 19 омбр.
"Як ми й припускали, колона прямувала до 227 загальновійськового полігону "Борисовський", - пише Беларускі Гаюн.
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