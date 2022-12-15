У Білорусі частина військ, які були на кордоні з Україною, повертається на базу, - Гаюн

Про це повідомляє Беларускі Гаюн у Telegram.

"У Білорусі продовжується раптова перевірка бойової готовності ЗС РБ. Зібрали останні новини, серед яких одразу виділимо, що 38-а десантно-штурмова бригада, яку перекидали у прикордоння з Україною, вже повертається назад до Бреста", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, вчора ввечері в Борисівському районі, неподалік переправи через річку Березина, була помічена колона, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади. Відповідно, до раптової перевірки було залучено щонайменше дві мотострілкові роти зі складу 19 омбр.

"Як ми й припускали, колона прямувала до 227 загальновійськового полігону "Борисовський", - пише Беларускі Гаюн.

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".

Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, аби посилити контроль над Білоруссю.

13 грудня стало відомо, що в Брестську область перекидають 103 бригаду ССО Білорусі. Цей регіон межує з українськими Волинню та Рівненщиною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb