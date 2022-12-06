В Білорусі заявили про початок "планових занять з бойової підготовки"

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони РБ.

Там зазначили, що заходи проводяться відповідно до плану підготовки за призначенням після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.

Заняття спрямовані на проведення комплексу послідовних тренувань із усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління.

Основними цілями, як зазначили в білоруському Міноборони, є підтримка бойової та мобілізаційної готовності на необхідному рівні, підвищення злагодженості органів військового управління, вдосконалення практичних навичок командирів та навчання особового складу діям у різних умовах.

3 грудня Сергій Шойгу та Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки".

В ISW зазначили, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, аби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України.

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