Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські аналітики звертають увагу, що Шойгу 3 грудня у Мінську зустрівся з Лукашенком. Після переговорів білоруський диктатор заявив, що його війська продовжують спільні тренування з РФ, щоб "союзна держава могла відбити будь-яку агресію".

В ISW припускають, що Шойгу полетів до Лукашенка, аби ще раз натиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку агресії Росії проти України.

Крім того, Шойгу зустрівся з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним та підписав зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Раніше ISW оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну проти України через внутрішні фактори, які стримують Лукашенка.

3 грудня Сергій Шойгу та Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки".

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