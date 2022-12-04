Міністр оборони РФ Шойгу літав до Мінська, аби знову натиснути на Лукашенка, - ISW
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, аби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, що Шойгу 3 грудня у Мінську зустрівся з Лукашенком. Після переговорів білоруський диктатор заявив, що його війська продовжують спільні тренування з РФ, щоб "союзна держава могла відбити будь-яку агресію".
В ISW припускають, що Шойгу полетів до Лукашенка, аби ще раз натиснути на Білорусь, щоб вона продовжила підтримку агресії Росії проти України.
Крім того, Шойгу зустрівся з міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним та підписав зміни до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.
Раніше ISW оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну проти України через внутрішні фактори, які стримують Лукашенка.
- 3 грудня Сергій Шойгу та Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки".
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