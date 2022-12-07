Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 грудня.

"Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил цієї країни, через загрозу втягування республіки у війну з Україною", - йдеться в повідомленні.

Наразі на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів. Ця країна продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи територію та повітряний простір для завдання ракетних і авіаційних ударів.

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