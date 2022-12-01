Російські пропагандисти викривили заяву міністра оборони Білорусі для нагнітання ситуації, - ISW
Російські ЗМІ використали коментарі міністра оборони Білорусі, щоб змусити білоруських чиновників підтримати війну в Україні
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Так, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін виступив із заявою про підготовку прикордонних країн-членів НАТО до ведення бойових дій.
"Хоча коментарі Хреніна включають кілька можливих типів військових операцій, російські ЗМІ та блогер-мільйонник повідомили, що в його заяві прямо говориться про підготовку НАТО до наступальних операцій на східному напрямку", - наголошують в ISW.
Аналітики також зазначають, що звинувачення є безглуздими.
"Російські військкори використали слова Хреніна для підбурювання, щоб посилити інформаційні умови для тиску на білоруських офіційних осіб з метою подальшої підтримки російської наступальної кампанії в Україні", - вважають вони.
Одночасно експерти стверджують: слова міністра оборони Білорусі є частиною інформаційної операції, яка спрямована на звернення уваги українських сил на північний напрямок.
"Хренін зробив коментарі про військову діяльність НАТО на кордонах з Білоруссю на підтримку поточної інформаційної операції. Вона передбачає, що ЗСУ перебуватимуть на кордоні з Білоруссю у відповідь на загрозу вступу країни у війну", - мовиться на сайті Інституту вивчення війни.
- Нагадаємо, 30 листопада з'явилося повідомлення з оцінкою вірогідності наступу з Білорусі від ГУР МО: інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї "самогубством".
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