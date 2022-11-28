"Буде самогубством для армії та режиму Лукашенка": українська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі
Українська розвідка вважає: інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї "самогубством"
Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНІАН.
За його словами, такі фейки вигідні для Росії. Так агресорка намагається налякати українців.
"Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в цьому випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було", - наголошує представник розвідки.
Юсова вважає, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. Не можна піддаватися на подібного роду провокації: "Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо".
Наразі кількість російського контингенту збільшується на території Білорусі. Однак самої білоруської армії, ударного угруповання, яке могло б зробити подібну операцію, не сформовано, каже він.
"І якщо сьогоднішніми силами білоруської армії буде проведена така спроба, то це чисте самогубство і для білоруської армії, і для режиму Лукашенка", - додає Юсов.
- Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тис. російських військових.
- 27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі
- 25 листопада Центр національного спротиву білоруського підпілля повідомили, що російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових.
- А Владислав Селезньов, полковник Збройних Сил України, зазначив, що, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ і не будуть спрямовані на білоруський напрямок.
- 25 листопада ГУР України запевнило, що білоруська армія не атакуватиме територію нашої країни наприкінці листопада.
- Вже 26 листопада Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга зазначив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.
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