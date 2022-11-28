Про це представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНІАН.

За його словами, такі фейки вигідні для Росії. Так агресорка намагається налякати українців.

"Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в цьому випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було", - наголошує представник розвідки.

Юсова вважає, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог. Не можна піддаватися на подібного роду провокації: "Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо".

Наразі кількість російського контингенту збільшується на території Білорусі. Однак самої білоруської армії, ударного угруповання, яке могло б зробити подібну операцію, не сформовано, каже він.

"І якщо сьогоднішніми силами білоруської армії буде проведена така спроба, то це чисте самогубство і для білоруської армії, і для режиму Лукашенка", - додає Юсов.

Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тис. російських військових.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі

25 листопада Центр національного спротиву білоруського підпілля повідомили, що російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових.

А Владислав Селезньов, полковник Збройних Сил України, зазначив, що, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ і не будуть спрямовані на білоруський напрямок.

25 листопада ГУР України запевнило, що білоруська армія не атакуватиме територію нашої країни наприкінці листопада.

Вже 26 листопада Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга зазначив, що Росія розглядає варіант з вбивством самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, задля втягнення країни у війну проти України.

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