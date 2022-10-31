Про це він розповів в етері Еспресо.



"Вже не перші російські загони перекидаються до Білорусі. На сьогодні прибуло близько 4 тисяч військових з РФ, а очікують 10-15 тисяч, як офіційно заявлялося міністерством оборони Білорусі. Всі вони зібрані формально у рамках регіонального угруповання союзних держав Білорусі та Росії начебто для захисту від країн НАТО та України, але очевидно, що це пов'язано з війною РФ проти України", - прокоментував журналіст.



Валерій Калиновський зауважив, що росіяни перебувають більше на білоруських полігонах, тому що мобілізованих з РФ потрібно навчати, використовуючи військову інфраструктуру Білорусі.



"Якогось помітного угруповання, яке можна було як у лютому спрямувати з території Білорусі на Україну, не сформовано. До того ж потрібно звернути увагу на велику чисельність інформації, що Білорусь віддає свої боєприпаси та танкову техніку до Росії. Поки що треба за цим стежити, але говорити, що йде підготовка до нового удару, на мою думку, зарано", - підсумував Калиновський.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі

30 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни продовжують перекидати війська на територію Білорусі. Поміж іншими, на територію РБ прибули й "кадирівці"

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