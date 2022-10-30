"Кадирівці" прибувають у Білорусь разом з російськими окупантами, – Генштаб
Росіяни продовжують перекидати війська на територію Білорусі. Поміж іншими, на територію РБ прибули й "кадирівці"
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти українців. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з РФ. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані кадирівці", – йдеться в повідомленні
Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита, інформує Генштаб.
- Нагадаємо, близько сотні "кадирівців" прибули на Херсонщину із Грозного.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе