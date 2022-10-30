"Кадирівці" прибувають у Білорусь разом з російськими окупантами, – Генштаб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти українців. РФ продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Відзначено прибуття на залізничну станцію Брест ешелону військової техніки з РФ. Разом з військовослужбовцями збройних сил російської федерації прибувають так звані кадирівці", – йдеться в повідомленні

Крім того, російські військових помітили в населених пунктах між містами Брест та Малорита, інформує Генштаб.

Нагадаємо, близько сотні "кадирівців" прибули на Херсонщину із Грозного.

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