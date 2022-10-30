Із Грозного на Херсонщину прибули близько сотні "кадирівців", – Генштаб

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні "росгвардійців". За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки", – повідомили в Генштабі.

На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.