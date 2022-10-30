Із Грозного на Херсонщину прибули близько сотні "кадирівців", – Генштаб
Російські загарбники проводять активну підготовку до оборони окупованої Херсонщини. Зокрема, перекидає в Україну нові бойові підрозділи
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні "росгвардійців". За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки", – повідомили в Генштабі.
На території міста Нова Каховка російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.
- Нагадаємо, російські військові проводять примусову евакуацію населення у Новій Каховці під приводом підготовки до оборони
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе