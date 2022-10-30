Російські військові проводять примусову евакуацію населення у Новій Каховці під приводом підготовки до оборони
Під приводом проведення підготовки до оборони Нової Каховки російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро
Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування "Південь".
Такі заходи продовжуються по інших населених пунктах правобережжя. Також, як зазначають у ОК "Південь", обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається стабільно складною, але контрольованою.
"Противник продовжує тримати оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Водночас, наносив вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, танків – як вздовж лінії бойового зіткнення, так і по прилеглих територіальних громадах. З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань", – зазначено у повідомленні.
Українські військові упродовж дня знищили 57 рашистів, самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С", гаубиці "Д-20" та "Мста-Б", зенітні ракетно-гарматні комплекси "Тунгуска" та "Панцир-С1", 1 танк та 7 одиниць авто-бронетехніки.
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