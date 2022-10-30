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В окупованому Севастополі прогриміли вибухи

30 жовтня, 2022 неділя
00:23
війна з Росією Крим, Севастополь, Бельбек

У ніч з 29 на 30 жовтня в окупованому Криму неспокійно

Про це у соцмережах повідомляють місцеві.

Жителі Севастополя активно пишуть, що починаючи з 23:00 чули потужні вибухи у різних районах окупованого міста. Близько 00:00 неспокійно було в районі мису Фіолент.

Коментарів від окупаційної влади Криму поки немає.

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