Російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових
Російське командування продовжує перекидати військових на територію Білорусі, їх там уже близько 12 тисяч осіб
Такі дані від білоруського підпілля опублікував Центр національного спротиву.
"Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян", - сказано в повідомленні.
У ЦНС вказують, що в Білорусі умови на полігонах набагато кращі, ніж у Росії, тому потрапити туди - неабияке везіння для окупанта. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту росіян, який узяв на себе функцію контролю над спільним угрупованням військ. Останнє, наголошують у ЦНС, є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.
- Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тисяч російських військових.
- 27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
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