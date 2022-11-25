Такі дані від білоруського підпілля опублікував Центр національного спротиву.

"Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тисяч мобілізованих росіян", - сказано в повідомленні.

У ЦНС вказують, що в Білорусі умови на полігонах набагато кращі, ніж у Росії, тому потрапити туди - неабияке везіння для окупанта. Збройні сили Білорусі повністю забезпечують потреби контингенту росіян, який узяв на себе функцію контролю над спільним угрупованням військ. Останнє, наголошують у ЦНС, є ще однією ознакою втрати Білоруссю суверенітету.

Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тисяч російських військових.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

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