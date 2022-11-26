Про це повідомляє Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга.

За даними джерел у російському військовому керівництві, Кремль прийняв рішення про радикальне розв'язання питання із втягненням Білорусі у війну проти України.

За дорученням російського диктатора Володимира Путіна після його повернення з останнього саміту ОДКБ, військова розвідка РФ може спробувати найближчими днями розробити сценарій, який передбачає або замах на Олександра Лукашенка, або його імітацію, з метою остаточного його залякати та спонукати нарешті наказати своїм військам безпосередньо розпочати участь у війні проти України разом із російськими військами.

У російському ГРУ розглядають сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка, в результаті чого його обов’язки будуть покладені на повністю лояльного до Росії та підконтрольного ГРУ чинного генсека ОДКБ Саніслава Зася.

За цим сценарієм, невдовзі після цього Зась має оголосити про приєднання Білорусі до складу Росії на правах автономного утворення, нібито для того, щоб запобігти військовій загрозі з боку України та Польщі. Водночас розгорнеться пропагандистський наратив про те, що замах на Лукашенка організований Вашингтоном.

Такі плани можуть свідчити про те, що Москва зараз розглядає ОДКБ як неефективну організацію та робить ставку на спроби отримати повний контроль над державами-членами ОДКБ, забезпечивши їхню інтеграцію в Росію або примусивши їх приєднатися до нової версії СРСР.

За обох сценаріїв замаху на Лукашенка, будуть представлені сфабриковані "докази причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО", що дасть формальний привід для участі білоруської армії у війні проти України.

Інститут Ласінга зазначає, що ГРУ схиляється саме до сценарію з убивством Лукашенка та призначенням Зася. Аргумент розвідки полягає в тому, що самопроголошений білоруський лідер зрозуміє, хто насправді стоїть за спробою вбивства. Після цього, посилюючи антиукраїнську та антизахідну риторику, Лукашенко продовжуватиме маневрувати, ухиляючись від прямої участі Білорусі у бойових діях на території України.

Аналітики інституту Ласінга зазначають, що оскільки російські війська вже розміщені в Білорусі та туди направлені диверсійні групи, Лукашенко має високий ризик втратити посаду та бути заміненим російським маріонетковим лідером найближчим часом.

"Росія, швидше за все, влаштує збройні провокації в Білорусі, щоб підштовхнути Лукашенка до війни. Але страх втратити владу залишатиметься ключовою перешкодою для нього на шляху до цього кроку. Останні повідомлення, що надходять із джерел у Москві, підтверджують попередні висновки аналітиків інституту та вказують на користь драматичного сценарію для Олександра Лукашенка", - підсумували в інституті Ласінга.

19 жовтня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Олександр Лукашенко все більше усвідомлює небезпеку рішення відкрито приєднатися до війни Росії проти України.

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