Лукашенко все більше усвідомлює небезпеку рішення відкрито приєднатися до війни Росії проти України, - ГУР

Про це повідомило ГУР.

У розвідці зазначили, що нині самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уважно спостерігає за "частковою мобілізацією" в Росії. За словами ГУР, він розуміє, що в разі оголошення часткової мобілізації в Білорусі у країні можуть спалахнути протести.

"При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ проти України", - наголосило ГУР.

У зв'язку з цим Лукашенко продовжує робити гучні заяви про нібито підтримку агресії РФ та намагається показувати це Путіну. Цим він намагається відволікти значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.

Крім того, Лукашенко нині вивчає готовність білоруського суспільства до протестів. Він робить це приховано під виглядом активізації мобілізаційних заходів. На думку ГУР, це свідчить про невпевненість самопроголошеного президента Білорусі в підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі країни у воєнних діях РФ.

18 жовтня голова Об'єднання силовиків BYPOL та член Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров заявив, що Лукашенко боїться будь-яких озброєних білорусів.