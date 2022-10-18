Лукашенко боїться будь-яких озброєних білорусів, - член опозиційного уряду РБ Азаров
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко боїться будь-яких озброєних білорусів. Задачею КДБ завжди було, щоб опозиція не створила збройний опір
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Об'єднання силовиків BYPOL та член Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров.
"Згідно з результатами виборів 2020 року, режим Лукашенка підтримує 17% населення. Цю цифру можна брати за основу. Звісно, білоруси підтримують всі демократичні сили, які хочуть встановити в Білорусі демократію та відсторонити злочинний режим від влади", - сказав він.
Серед них білоруси підтримують і полк Кастуся Калиновського, який воює у складі ЗСУ.
"Лукашенко боїться будь-яких озброєних білорусів. Задачею КДБ завжди було, щоб опозиція не створила збройний опір. Всі протести мають бути мирними. Будь-який білорус, який всередині чи закордоном не підтримує владу і взяв автомат до рук - це великий страх для режиму. Я думаю, що всі ми звільнимо Білорусь від узурпатора", - підсумував Азаров.
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