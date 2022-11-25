Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"В інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню", - нагадують у ГУР.

Розвідка запевнила українців, що подібна інформація не відповідає дійсності, а є російським ІПСО. Мета — спровокувати Україну перекинути значну частину військових до кордону з РБ, аби послабити наступальний потенціал ЗСУ на Сході та Півдні.

Серед цілей росіян також показати білорусам нібито наміри України атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

"Такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих ІПСО. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого "вторгнення" 25-28 листопада, а за кілька годин дата "вторгнення" змістилася на 28-29 листопада. Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.

У розвідці наголосили, що ЗСУ тримають ситуацію під контролем, а на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі "вторгнення".

Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тисяч російських військових.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі

25 листопада Центр національного спротиву білоруського підпілля повідомили, що російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових

Владислав Селезньов, полковник Збройних сил України, зазначив, що, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ і не будуть спрямовані на білоруський напрямок.

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