Білорусь не атакуватиме Україну наприкінці листопада: розвідка попередила українців про ІПСО
ГУР України запевнило, що білоруська армія не атакуватиме територію нашої країни наприкінці листопада
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
"В інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням РФ та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними "вкидами" про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню", - нагадують у ГУР.
Розвідка запевнила українців, що подібна інформація не відповідає дійсності, а є російським ІПСО. Мета — спровокувати Україну перекинути значну частину військових до кордону з РБ, аби послабити наступальний потенціал ЗСУ на Сході та Півдні.
Серед цілей росіян також показати білорусам нібито наміри України атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.
"Такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих ІПСО. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого "вторгнення" 25-28 листопада, а за кілька годин дата "вторгнення" змістилася на 28-29 листопада. Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації", - йдеться у повідомленні.
У розвідці наголосили, що ЗСУ тримають ситуацію під контролем, а на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі "вторгнення".
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