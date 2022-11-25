Про це він розповів в етері Еспресо.



"Що стосується російського війська, яке нині перебуває на території Білорусі, то буквально днями туди прибула висока комісія військових чиновників з Москви, щоб перевірити, чим займалися ті самі чмобіки протягом останніх шести тижнів на території білоруських навчальних центрів та полігонів. Скоріш за все, ці чмобіки будуть спрямовані на ділянки східного фронту, щоб посилити оборонні позиції російських окупантів, які все ще не втрачають надії вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - прокоментував полковник ЗСУ.



Владислав Селезньов додав, що противник вже втратив на східному напрямку купу російського люду, але досі нічого не може вдіяти з українським спротивом на Донеччині та Луганщині.



"Щодо наступу з півночі на нашу країну, то нещодавно представник Офісу Президента пан Арестович сказав, що немає у росіян тих ресурсів та можливостей, щоб атакувати Україну з півночі. Можливо, вони й марять цим, але одна справа мріяти, а інша – реалізувати подібний план. На мою думку, у найближчій перспективі навчальні центри на території Білорусі будуть використовуватися для підготовки особового складу збройних сил РФ. А далі підготовлені людські ресурси російська армія буде перекидати на різні ділянки фронту, тобто куди завгодно, але поки що не на білоруський напрямок", - зауважив Селезньов.

Станом на кінець жовтня, у Білорусі було до 4 тисяч російських військових.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі

25 листопада Центр національного спротиву білоруського підпілля повідомили, що російське командування перекинуло до Білорусі близько 12 тис. мобілізованих військових

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