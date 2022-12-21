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Росія втратила дві важливі переваги для повторного наступу з території Білорусі, - Згурець

21 грудня, 2022 середа
09:22
війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Аналітик Defense Express Сергій Згурець пояснив, що повторний наступ російської армії з території Білорусі буде малоефективним, оскільки РФ втратила можливість використати ефект несподіванки

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми чудово памʼятаємо несподіваний наступ РФ з території Білорусі. Проте зараз використати ефект несподіванки у РФ вже не вийде. Всі ділянки українсько-білоруського кордону укріплюються. Пройти ці ділянки для російської армії буде дуже складно. Також варто наголосити, що потенціал сил, який РФ мала на початку вторгнення, дуже вичерпався і не має такої потужності, як 24 лютого", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що не слід ігнорувати загрози наступу з території Білорусі.

"24 лютого в російській армії, яка атакувала Україну, було понад 40 тис. найбоєздатніших та навчених військових. Зараз же на території Білорусі перебуває понад 12 тис. мобілізованих, які ще не пройшли повну підготовку. Проте, в будь-якому разі, цей напрямок залишається дуже напруженим та відповідальним. Тому нам не слід ігнорувати загрози з території Білорусі", - додав він.

  • 12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю. Цього ж дня стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку.
  • 13 грудня у Білорусі розпочали раптовк перевірку бойової готовності збройних сил. Вона тривала до 19 грудня.
  • Також 13 грудня стало відомо, що в Брестську область перекидають 103-тю бригаду ССО Білорусі. Цей регіон межує з українськими Волинню та Рівненщиною. А 15 грудня 38 десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку перекидали в прикордоння з Україною, вже поверталася назад у Брест. 
  • 20 грудня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко ефірі Еспресо розповів, що ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою.  

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Україна
Росія
Білорусь
російська армія
ЗСУ
окупанти
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