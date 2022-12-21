Росія втратила дві важливі переваги для повторного наступу з території Білорусі, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець пояснив, що повторний наступ російської армії з території Білорусі буде малоефективним, оскільки РФ втратила можливість використати ефект несподіванки
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми чудово памʼятаємо несподіваний наступ РФ з території Білорусі. Проте зараз використати ефект несподіванки у РФ вже не вийде. Всі ділянки українсько-білоруського кордону укріплюються. Пройти ці ділянки для російської армії буде дуже складно. Також варто наголосити, що потенціал сил, який РФ мала на початку вторгнення, дуже вичерпався і не має такої потужності, як 24 лютого", - пояснив Згурець.
Аналітик наголосив, що не слід ігнорувати загрози наступу з території Білорусі.
"24 лютого в російській армії, яка атакувала Україну, було понад 40 тис. найбоєздатніших та навчених військових. Зараз же на території Білорусі перебуває понад 12 тис. мобілізованих, які ще не пройшли повну підготовку. Проте, в будь-якому разі, цей напрямок залишається дуже напруженим та відповідальним. Тому нам не слід ігнорувати загрози з території Білорусі", - додав він.
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