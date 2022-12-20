Кордон із Білоруссю максимально посилений в оборонному плані, - речник ДПСУ Демченко
Ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою - не зафіксовано переміщення або різкого збільшення військової техніки або живої сили
Про це в ефірі Еспресо заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко
"Ситуація по лінії кордону з Білоруссю та в прикордонні залишається контрольованою. Ми не фіксуємо зараз і також під час раптової перевірки готовності підрозділів ЗС Білорусі якогось переміщення або різкого збільшення військової техніки або живої сили поруч з кордоном", - зазначив він.
Демченко наголосив, що увага ДПСУ прикута і вглиб Білорусі.
"Ми розуміємо, що Білорусь активно довгий час підтримує РФ у війні. Навіть ця перевірка, яка відбувалась по той бік кордону останні дні для нас нічого не змінює, бо ми посилюємо наш кордон з Білоруссю, як по лінії кордону, так і в прикордонні. Для того, щоб максимально наші сили на кордоні мали можливість стримати будь-якого ворога Білорусь чи Росію. Станом на зараз, кордон максимально посилений в оборонному плані, щоб реагувати на всі можливі виклики на цьому напрямку", - підсумував речник ДПСУ.
- Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі поступово зростає.
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