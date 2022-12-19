У Білорусі заявили, що завершили перевірку боєготовності військових

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі

Згідно з інформацією Міноборони Білорусі, у Збройних силах завершилися заходи з перевірки бойової готовності, що проводилися за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю. Цього ж дня стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку.

Своєю чергою Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.

13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.

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