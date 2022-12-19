У Білорусі заявили, що завершили перевірку боєготовності військових
У Білорусі оголосили про завершення заходів із перевірки бойової готовності військ
Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі
Згідно з інформацією Міноборони Білорусі, у Збройних силах завершилися заходи з перевірки бойової готовності, що проводилися за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
- 12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю. Цього ж дня стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку.
- Своєю чергою Україна продовжує укріплювати весь кордон з Білоруссю, щоби підготуватися до будь-якого можливого розвитку подій.
- 13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності збройних сил.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.2
-
EUR
Купівля 41.08Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе