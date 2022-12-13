Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону новин.

Він зазначив, що Україна нині повинна бути готова до будь-якої ситуації, оскільки Росія через територію Білорусі продовжує здійснювати атаки. Саме тому для укріплення кордону наразі залучені всі складові Сил оборони.

"Наша увага прикута до так званого регіонального угрупування союзної держави, яке розгортає Росія спільно з Білоруссю. Тому всі Сили оборони, всі складові Сил оборони - і прикордонники, і ЗСУ, і Нацгвардія роблять все необхідне, щоб укріпити як лінію кордону, так і прикордоння", - наголосив Демченко.

Він також сказав, що всі добре пам'ятають, що саме з Білорусі, яка відкрила свій кордон для того, щоби російська армія змогла ввійти на територію України, почалося повномасштабне вторгнення. Ці уроки, за словами Демченка, були засвоєні.

Речник ДПСУ також повідомив, що зараз укріплюють райони вздовж усього кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігова.

"Це і інженерне облаштування, і засоби спостереження, фіксації для того, щоб завчасно розуміти, що відбувається в найближчому прикордонні по той бік держрубежу, і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації", - зазначив Демченко

Він зауважив, що роботи спрямовані на те, щоби підрозділи ДПСУ та ЗСУ мали де укритися на випадок ворожих обстрілів.

"Ми добре бачимо, як Росія тисне на Білорусь, аби вона долучилась до повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. І Білорусь вже підтримує Росію, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру для переміщення підрозділів ЗС РФ", - сказав Демченко.

Утім представник ДПСУ наголосив на тому, що ситуація наразі "незмінна, вона повністю контрольована". Він зазначив, що ані кількість, ані характер дій російської армії навпроти кордону України з боку Білорусі не змінюється. Натомість вони проводять певні інженерні роботи для укріплення своїх підрозділів, але масштабних дій по лінії кордону не зафіксовано.

Також Демченко додав, що наразі кількість мобілізованих російських військових, які перебувають на території Білорусі, становить близько 9 тис. людей. Утім наразі сформованого з російських чи білоруських військ ударного угруповання немає.

"Немає загрози, щоб сьогодні вже відбулося вторгнення на будь-якому напрямку. Але, звісно, що ми мусимо бути готові до всього”, - наголосив Демченко.

27 жовтня у Генштабі ЗСУ припустили, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.

30 листопада українська розвідка повідомила, що не бачить ознак формування наступального угруповання в Білорусі, але загроза все ще зберігається.

3 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписали протокол про внесення змін до угоди про "забезпечення регіональної безпеки". Тоді ж в інституті вивчення війни зазначили, що очільник міноборони РФ зустрічався із самопроголошеним президентом Білорусі, щоби продовжити тиск на нього для подальшої підтримки Мінськом російської агресії проти України.

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки".

Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

12 грудня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Кремль штовхає режим Лукашенка на війну в Україні, щоб посилити контроль над Білоруссю.

Цього ж дня стало відомо, що російська армія переміщує до кордону Білорусі з Україною військову техніку.