Зеленський: у січні хочу почути нові пропозиції Трампа щодо плану завершення війни

Про це він заявив під час Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни", - заявив Зеленський.

Президент також закликав не дозволяти російській дезінформації впливати на сприйняття ситуації в Україні.

"Не хотів, щоб російська якість дезінформації впливала на людей, що в нас є тільки наш план і ми не хочемо чути інших партнерів з інших континентів. Це неправда".

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Зеленський висловив впевненість, що країни глобального Півдня підтримують Україну у прагненні до закінчення війни, за умови, що США матимуть сильнішу дипломатичну позицію.

"Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну - ред.). Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами", - зазначив очільник держави.

Щодо майбутньої зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом, Зеленський зазначив, що це питання залежить від кількох факторів, включаючи легітимність проведення зустрічей.

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"Я не знаю, коли будуть зустрічі, я не маю даних, команди працюють. Це залежить від багатьох речей, залежить не тільки від графіків, це залежить від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо зустрічей, на яких вирішуються якісь питання, то напевно це мають бути відповідні, і це законодавчі можливості відбудуться після інавгурації. Якщо в нас будуть підготовчі якісь зустрічі, вони можуть бути до інавгурації", - наголосив Зеленський.

Крім того, президент додав, що до зустрічі важливо не дати "можливості тим чи іншим хвилям, тим чи іншим оточенням посварити президента України та президента США".

"Це дуже важливо, тому що охочих багато", - підсумував він.